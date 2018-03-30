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كُتّاب وآراء
حقوقيون وحراك جرادة
الجمعة 30 مارس 2018 - 18:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - محماد الوجدي مول المحلبة الجمعة 30 مارس 2018 - 19:35
الكل يريد الركوب على الحراكات . ما هي الحلول... رأينا عددا من المسؤولين زاروا المنطقة واجتمعوا مع نشطاء وشباب جرادة . وقيل أنه تم الاتفاق على مجموعة من التدابير لصالح المنطقة . غير أنه وعكس كل هذا تدخلت كما تردد جهات حزبية لتاليب شباب جرادة وحقه على الخروج إلى الشارع رغم قرار المنع . نحن نعيش في دولة فيها مواطنون آخرون همهم الأمن وسلامة ابدانهم وممتلكاتهم . ولا بد من حمايتهم من طرف القوات العمومية . وراى العالم كيف تم التعامل مع قوات الأمن بالمقلاع ورمي الحجارة والعنف وإحراق معدات وسيارات عمومية في ملك الشعب المغربي . تريدون التدخل أهلا وسهلا . بادروا إلى لقاءات مع المسؤولين بحضور ممثلين عن شباب جرادة وناقشت كل المشاكل المطروحة مع إيجاد الحلول المناسبة. انذاك سنعرف انكم قمتم بمهمة نبيلة تستحقون عليها كل الشكر والتقدير.
2 - حسن الجمعة 30 مارس 2018 - 19:53
هادالاحزاب هما لي خرجوا على الوضعية تاع البلاد كترة الأحزاب اليسارية والسياسية وووووو
3 - أيت السجعي الجمعة 30 مارس 2018 - 20:23
الله يا ودي يا لالة منيب عندما تكونون في المعارضة تهيمون حبا و عشقا في حب الشعب وتتطلعون إلى التضحية بالغالي و النفيس من أجل تصحيح الأوضاع وخدمة الشعب وتحقيق الرفاهية لعموم المواطنين وإعمال المساواة بين جميع أفراد الشعب التواق إلى الرقي إلى مستوى معيشي يليق بمكانته التاريخية والجغرافية بين الامم الضاربة جدوروها في التاريخ غير أنه بمجرد أن تستأنسو بالكراسي حتى تضربون نكرة لكل شعاراتكم الماضية وتبدأون تقديم المبررات الجاهزة والتي سمعناها من مختلف الحكومات المتعاقبة ومع كل ذلك فللأستاذة منيب مكانة خاصة عندي رغم أني لست من المنتمين لحزبها ويرجع ذلك لموفقها الشجاع إبان الأزمة مع السويد بسبب صحرائنا المغربية.
حفظ الله المغرب العظيم.
حفظ الله المغرب العظيم.
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