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كُتّاب وآراء
لطفي .. البطالة والتوظيف
الجمعة 30 مارس 2018 - 18:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - العدالة الاجرية......! الجمعة 30 مارس 2018 - 21:36
بما ان البطالة تزيد من سنة الى
سنة في الارتفاع.....! لماذا تفاوضون
الحكومة من اجل الزيادة في اجور
جميع الموظفين.....وبذالك تساهمون
في تكريس الفوارق الموجودة في
الاجور بين الموظفين......!
تحلوا بالمسؤولية والمنطق والابتعاد
عن المصلحة الشخصية الضيقة.....!
الحكومة على صواب ايتها النقابات
حينما ارادت ان تزيد في اجور الموظفين الصغار.......!
وهذا منطقي الى حدما لان المطلوب هو العدالة الاجرية.......!!!
وليس الزيادة من اجل تكريس
الفوارق في الاجور.......!
سنة في الارتفاع.....! لماذا تفاوضون
الحكومة من اجل الزيادة في اجور
جميع الموظفين.....وبذالك تساهمون
في تكريس الفوارق الموجودة في
الاجور بين الموظفين......!
تحلوا بالمسؤولية والمنطق والابتعاد
عن المصلحة الشخصية الضيقة.....!
الحكومة على صواب ايتها النقابات
حينما ارادت ان تزيد في اجور الموظفين الصغار.......!
وهذا منطقي الى حدما لان المطلوب هو العدالة الاجرية.......!!!
وليس الزيادة من اجل تكريس
الفوارق في الاجور.......!
2 - معطل الجمعة 30 مارس 2018 - 21:39
تتكلم عن التوظيف والشغل وانت الدي تناور من اجل توضيف ابنتك بالتعاضدية العامة دون وجه حق وغي عملية لا يمكن ان يقال عنها الا مخدومة مرورا بالشركة وانزالا بالتعاضدية المحكومة وبممارسات غير منسجمة مع قناعتك المشبوهة وما تقول نحن نتابع الوقائع عن كتب وسنقوم بالللازم في وقته ولن نسكت .
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