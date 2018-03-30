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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مكفوفون يشلون حركة السير

مكفوفون يشلون حركة السير

الجمعة 30 مارس 2018 - 19:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فيصل من أكادير الجمعة 30 مارس 2018 - 19:22
كلنا مع مطالب هذه الفئة من المجتمع. لكن الغير مقبول هو عرقلة حرمة السير والجولان .. حقوقك وحريتك تنتهي عندما تنتهك حرية الآخرين. ما ذنب الذين يقصدون هذه القنطرة ليتفاجئو بإغلاقها بسبب تجمهر غير قانوني. تحية حارة لرجال الأمن الساهرين على حفظ النظام العام وتحرير الطرقات.
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3
2 - سائل الجمعة 30 مارس 2018 - 19:42
هذه مدة وهؤلاء المكفوفون يطالبون بالشغل، وعددهم قليل الا يتم تشغيل وكفى من التماطل
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0
3 - مهاجر مغربي الجمعة 30 مارس 2018 - 19:50
لا حول ولا قوة إلا بالله،
بلاد الذهب والفوسفاط الكل فيها معطل
على الدولة أن تخصص راتبا شهريا لكل المكفوفين، بدل منح التعويضات للبرلمانيين النوام والوزراء، وكتاب الدولة، الخير موجود في البلاد، سوء التدبير والتسيير هذه نتيجته
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2
4 - hamza الجمعة 30 مارس 2018 - 20:01
احتراماتي لهم و تقديري، ولكن مفكرتوش كاين لمزروب خاصو يمشي لشي بلاصة باس تقطعوا الطريق ؟
في المغرب ماخدموا حتى لبكامل قواهم باقيتو غي نتوما ، نحن نحتاج اطر كفئة لسي مكفوفين في هذه الوضعية
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