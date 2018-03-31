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كُتّاب وآراء
رحاّلة أردني في المغرب
السبت 31 مارس 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عادل السبت 31 مارس 2018 - 16:18
ما إسم أخر بناية تظهر في الفيديو و في أي مدينة تقع ... تبدو مكان رائع
شكرا.
شكرا.
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