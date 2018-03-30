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كُتّاب وآراء
مغاربة يحرقون العلم الإسرائيلي
الجمعة 30 مارس 2018 - 22:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - النهاية قد شرفت الجمعة 30 مارس 2018 - 22:34
هدف الصهاينة التالي هو المغرب هذا ما لاحظته من خلال تحركات أمريكا و إسرائيل كلاهما متفقان على هدف واحد
تعليق غير لائق
-14
2 - مريم الجمعة 30 مارس 2018 - 22:43
ليس حرق الاعلام و رفع اللافتات هو الحل قلوبنا تتمزق ولا من يبالي وما حيلة باليد اللهم كن وليا ونصيرا لهم
3 - settati الجمعة 30 مارس 2018 - 22:46
Pourquoi les
Juifs marocains ne payent ni taxes ni impôts et les bénéfices de leurs usines , sociétés et commerces vont en Israël via la
France ????
Juifs marocains ne payent ni taxes ni impôts et les bénéfices de leurs usines , sociétés et commerces vont en Israël via la
France ????
تعليق غير لائق
-11
4 - akram الجمعة 30 مارس 2018 - 22:46
ليس هكذا نعبر عن غضبنا تجاه اليهود المتعصبين
5 - berkane الجمعة 30 مارس 2018 - 22:48
هههههه،انتم تحرقون قطعة قماش،و هم يحرقون البشر و الحجر،و الأخضر و اليابس ،
6 - متتبع مغربي الجمعة 30 مارس 2018 - 22:54
اتساءل ما الفاءدة من احراق قطعة ثوب؟؟؟ تعني الانتصار على اسراءيل؟ لاحول ولاقوة الا بالله،التخلف بعينه،لاسترجاع الهيبة العربية يجب على كافة العرب من المحيط الى الخليج التضامن ووضع اليد في اليد والتعاون المطلق على كافة الاصعدة، لان المشكل في تفكك الامة العربية،وبحث كل واحد عن مصالحه الخاصة. هذا هو الانتصار الحقيقي، اما احراق قطعة ثوب فلا يسمن ولا يغني من جوع.
7 - فؤاد علي الجمعة 30 مارس 2018 - 23:01
فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. حقيقة وردا على الهمجية الصهيونية التي هجمت بشكل ارهابي و إجرامي على الشعب الفلسطيني البطل الباسل فإن هاد الأخير لن يغفر للكيان الصهيوني الغاشم فعلته في هاد اليوم الأغر يوم الجمعة 30 مارس 2018. الصواريخ الفلسطينية سترد على بني صهيون من ارض غزة الشجاعة و المقاومة . ان ينصركم الله فلا غالب لكم.
8 - ملاخظ مغربي الجمعة 30 مارس 2018 - 23:08
منذ عقود طويلة ونحن نرى مثل هده الاحتجاجات وهذه المظاهرات واحراق العلم الاسراءيلي،، لكن ماذا استفد الشعب الفلسطيني من وراء كل ذلك وماهي نتيجة ذلك على ارض الواقع ...... ولا شيء بالطبع؟
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