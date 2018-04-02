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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وزير الداخلية وأحداث جرادة

وزير الداخلية وأحداث جرادة

الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حصاد الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:25
هاذ الوزير لم يتعظ بسلفه حصاد. عوض أن يبحث عن الحل للسكان المقهورين يعلق فشله على الأخرين. ربما ننتظر غضبة أخرى أو زلزال ملكي يطيح برؤوس أخرى..
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4
2 - bonjour الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:32
خدام الدولة المستفيدين من الريع ومن يظللهم سوف يحاكمون طال الزمان ام قصر
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8
3 - le vagabond الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:47
حسب السيد الوزير ناس جرادة مراض ولهذا لم تستعمل الغازات المسيلة للدموع باش ما يقتلهومش وميزيدوش يمرضوهوم. وخا السيد الوزير حسب اعترافكم كفاش وعلاش وشكون المسؤولون لمرضهم؟ هل القانون الذي تتغنين به سيتابعهم ؟
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3
4 - مسمار جحا الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:47
السيد الوزير (السلمية) هي التقسيم العادل للثروة بكل بساطة.
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3
5 - عراتلي الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:48
هيا كتائب علقوا لكن الكل يعرف العدل والاحسان في الجامعات الضرب القمع التنكيل بالطلبة والانكار في الاخير. كل قادتها يتقاضون اجورهم من الدولة وينكرون النعمة
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-1
6 - مغربي الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:55
احترام القانون أيضا يقتضي توفير العيش الكريم للمواطن .
احترام القانون يقتضي استجابة سريعة لمطالب مشروعة من قبل المواطنين .
نحن لا نريد تقسيمات جهوية على الخريطة و إنما نريد تقسيم عادل لثروات البلاد على المواطنين و التي هي من حقهم .
أين كانت الحكومات و المواطن في الحسيمةً و جرادة و غيرها من بلادنا العزيزة يعاني ظروف قاسية .
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7 - New York Ada الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:58
فعلا وزارتك تهتم برءة المواطنين ،وتمتنع عن استخدام الغازات المسيلة للدموع ،وتفضل استعمال الهراوات الغليضة المسيلة لدماء أو القيام بدهسم بالسيارات،فهي عمليات صديقة بالبيئة ،سيأتي يوم الحساب ،
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