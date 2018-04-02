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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لفتيت يتهم إسلاميين ويساريين

لفتيت يتهم إسلاميين ويساريين

الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مهتم الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:26
واش حنا فهذ البلاد بغينا كلشي يقول العام زين.
ولي وقف مع الظلومين و المضطهدين نقولو عليهم مابغاو خير لبلاد
اتقوا الله في هذا الشعب و هذا الوطن
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12
2 - م المصطفى الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:27
وزير الداخلية لفتيت من بين الوزراء القلائل المنتمين للحكومة الحالية الذين يمكن الارتياح لهم، من حيث الشخصية وإبراز قدراتهم المعرفية والسياسية والتواصلية...
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-8
3 - ana الاثنين 02 أبريل 2018 - 14:45
هده كدبة ابريل هههههههههههههههههههههههه
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-1
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