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كُتّاب وآراء
عمدة وجدة وأحداث جرادة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مجلوق فنيويورك الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:38
كاليك الحكومة واش كتريكل علينا علاه نتا خدام فمحلبة وكلكم فشواري واحد,,,اودي خليونا نمشيو نجيبو نهارنا اما نتوما قهرتونا.
2 - مصطفي الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:51
كلام معقول ولاكن ،لم نعهد في الداخلية أن تطلق العنان لمسؤولين تحت وصايتها للإدلاء بمثل هاكدا تصريحات القضية فيها إن وأخواتها شكون يفهمني أش مور هاد لكلام
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