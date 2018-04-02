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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | برلمانيون وحرب البوليساريو

برلمانيون وحرب البوليساريو

الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن القنيطري الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:46
لا تنازل عن الصحراء .الصحراء مغربية نُقاتل من أجلها إلى آخرِ مواطنٍ مغربيٍ.أعداءُ وحدتنا الترابية إلى الجحيم
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2 - hamid الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:47
البوليزاريو منذ مدة وهم بالمناطق العازلة. وما عليكم سوى تكبير صور غوغل مابس الخرائط و ستجدون قواعدهم مع سكن المدنيبن بكل من تفاريتي وبير لحلو وميجك ولهم حتى مطار ومركز لصيانة المدرعات. ويمكن لقواتنا المسلحة الملكية طردهم في أقل من يومين. ولكن خروج قواتنا خارج الحزام قد يورطها في قتل المدنيبن الذين ستستعملهم البوليزاريو كدروع بشرية. أما عن البرلمانيين فعليهم الإهتمام بهموم الشعب الذي أبناؤه هم من يوجدون في الخنادق والترونشيات يقسو عليه الجو أكثر من العدو. وعليهم أن يفكروا في عائلات هذه القوات خاصة إلى ما قدر الله سقطوا شهداء أو معطوبين وتوفير لهم تقاعد مريح عوض الإشتغال كونسيرجات العمارات وسائقي النقل المدرسي.
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