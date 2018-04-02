24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/04/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- بكماءٌ حامل تجرّ قاصرًا إلى القضاء بتنغير
- كهوف تازة العليا .. مساكن "الإنسان القديم" تقاسي وطأة الإهمال
- عن مؤتمر الرأسمال البشري والتسويق الترابي
- من سيرة ابن الجبال: Du printemps à l’été
- أزمة المثقف أم مثقف الأزمة؟
"الإصلاح" ترفض إلغاء التعصيب في الإرث وترمي بالكرة إلى العلماء (5.00)
غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)
قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)
عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)
- الجيش المغربي يزحف نحو الصحراء .. والبوليساريو: جاهزون للحرب - (229)
- المغرب يرمي "فيفا" بمحاباة ملف أمريكا لاحتضان مونديال 2026 - (125)
- المغرب يلوّح بالحرب ضد البوليساريو في رسالة إلى مجلس الأمن - (120)
- سكان ومنتخبو الصحراء يعلنون الاستعداد للحرب ضد البوليساريو - (88)
- رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعاقة التوحد .. أسباب وأعراض
الاثنين 02 أبريل 2018 - 19:20