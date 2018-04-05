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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ما لا تعرفونه عن فريد غنام

ما لا تعرفونه عن فريد غنام

الخميس 05 أبريل 2018 - 23:10

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - intidam الخميس 05 أبريل 2018 - 23:59
لانريد أن نعرف عنه شئ ولا حاجة لنا بالغناء ، نحتاج الى مفكرون وعلماء وسياسيون كبار
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