24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/04/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- كهوف تازة العليا .. مساكن "الإنسان القديم" تقاسي وطأة الإهمال
- في الحاجة إلى شهرزاد: إطلالة على موت المدرس(ة)؟؟
- الليبيون أمازيغ .. دماً ولحماً..!
- في فقه التوثيق .. المنشأ والصيرورة، وفصل في شرط الذكورة
- إرث المرأة: أربع حالات وكثير من الإشكالات
شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)
مؤتمرون في مراكش يربطون بين مكافحة الفساد واستقلال القضاء (5.00)
- المغرب يرمي "فيفا" بمحاباة ملف أمريكا لاحتضان مونديال 2026 - (163)
- الأمم المتحدة "تؤيد" البوليساريو وتنفي توغلات عسكرية بالصحراء - (118)
- سكان ومنتخبو الصحراء يعلنون الاستعداد للحرب ضد البوليساريو - (110)
- "أجواء الحرب" في الصحراء تطير بالوزير بوريطة إلى عواصم دولية - (105)
- هكذا تشتعل بوادر "حرب الصحراء" بين المغرب وجبهة البوليساريو - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة والتجنيد الإجباري
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - vvv الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:13
اذا كان الامر يتطلب فظروري علينا نحاربو فداءا للوطن , غير هو فيناهما اصحاب الاوسمة من درجة "فارس" واغاني حب الوطن واش ايكونو موجودين؟؟
2 - stranger الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:15
التجنيد الإجباري هههه ويعودون ل قتل أبناء الوطن لماذا لا يجندون أبناء الوزراء ؟؟ سؤال وجيه للشعب العذاب وللحكومة الفاسدة الحياة الرغدة لا للتجنيد كلنا سواسية فل نمت جميعا
3 - البوشيخي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:16
التجنيد الإجباري سيفيد مملكتنا خارجيا.. كحالات الدفاع عن الوحدة الترابية وتلبية نداء الوطن.. وداخليا.. بحيث يصبح المواطن ذو حس مواطنة وقيم إنسانية عالية و إعتماد على النفس.. وبهذا نستطيع تطهير مجتمعنا من حالات العنف والإغتصاب التي أصبحت هذه الأيام على عينك ابن عدي.
4 - صراحة راحة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:17
من سيذهب للدفاع عن الوطن هل من ينتظرون من امهاتهم ان يضعن لهم المال عند الوسادة ام اصحاب السراويل الساقطة ام الذين لا ينامون الا مع آذان الفجر ولا يستيقظون الا قبل آذان المغرب
5 - مواطن الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:19
هده الشردمة المارقة لاتحتاج لتجنيد ولاتحشيد لدينا مايكفي من الجنود لسحقهم ومن صنعهم.....
6 - oujdiya الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:22
et oujda vous l'avez oublier shame on you... nous des combattant de 1ere qualité !! il suffit d'appeler au régime militaire obligatoire et on serra les 1er !
7 - الصويرة مدينة البطالة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:24
ان تكون شخصا و تدربه على السلاح ثم تطلقه في المجتمع بلا شغل او عمل فهو امر خطير للغاية الأولى بنا خلق فرص الشغل
8 - Observateur الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:29
التجنيد الإجباري واجب وطني للدفاع عن القضية الوطنية الأولى إذا دعت الضرورة.
9 - tenere الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:30
حقا سنقبل التجنيد الإجباري في حالة كانت المساواة وتحقيق المطالب الإجتماعية
10 - ايمن الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:33
تحية الى جميع الاخوة المتدخلين في هذا الفيديو .هكذا يكون المغاربة اثناء الشدة كالبنيان المرصوص.كلنا سنكون يدا واحدة ضد من يريد ان يمس حبة واحدة رمال صحرائنا لان الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
11 - جواد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:33
بدوري أنا أقترح على الدولة أن تفكر في تجنيد المسجونين إجباريا حسب مدة الحبس يعني بالنسبة التي تتجاوز مدة حبسهم أكثر من ثلات سنوات مثلا
12 - سعيد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:34
يتعين ضرورة إقرار التجنيد الإجباري.ويجب أن تشمل المرحلة الاولى أولاد الطبقة البورجوازية بدون إستثناء.
أمنا نحن أبناء الطبقة الكادحة فلا نحتاج من يعطينا الدروس في الوطنية وكيفية الدفاع عنه.
فنخن نقوام بشق الأنفس من أجل الإستمرار قي العيش فيه.فكيف لنا ألا ندافع بكل ما نملك عن وطننا
وأصلا نحن لا نملك شيئا سوى أنفسنا فهي فظاء لهذا الوطن.
أمنا نحن أبناء الطبقة الكادحة فلا نحتاج من يعطينا الدروس في الوطنية وكيفية الدفاع عنه.
فنخن نقوام بشق الأنفس من أجل الإستمرار قي العيش فيه.فكيف لنا ألا ندافع بكل ما نملك عن وطننا
وأصلا نحن لا نملك شيئا سوى أنفسنا فهي فظاء لهذا الوطن.
13 - وطني حر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:34
لما لا نقلد الصهاينة في شيء وهو التجنيد الإجباري للمغرب بأكمله نساء ورجال
14 - فرض عين كونيتو الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:37
نريد أبناء خدام الدولة واللي يخنن على الراية ويتغنى بالوطنية. في الصفوف الأولى وكلنا مغاربة.اوووالدفاع اعليه فرض عين
15 - BOUYAOMAR الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:40
nous remarquons que c'est toujours les enfants des pauvres qui défendent leur patrie;alors que les enfants des riches sont parti étudier à l'étranger
bouyaomar
bouyaomar
16 - younes الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:41
الدفاع عن الوطن واجب ولكن اين هي الحقوق التي عليكم تلبيتها للمواطن .
دعو الوزراء وابنأهم وأصحاب الأوسمة من الراقصات والمغنين والمغنيات ليحملو السلاح ويدافع عن الوطن كما كانو يدافعون عنه في اغانيهم.......!
دعو الوزراء وابنأهم وأصحاب الأوسمة من الراقصات والمغنين والمغنيات ليحملو السلاح ويدافع عن الوطن كما كانو يدافعون عنه في اغانيهم.......!
17 - beny abd الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:44
Le service miltaire est tres important pour le pays: 1-nos jeunes seront des hommes forts qui peuvent conter sur eux meme.2-ils seront engages en cas de besoin comme reservistes.3-ils seront eduques moralement et physiquement. 4-capables de resoudre leurs problemes etc.....
18 - حكيمة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:46
الى المعلقين وغيرهم للي ضد التجنيد الاجباري اكيد باغيين يبقى الاجرام والاحتجاحات والفوضى خصوصا الجمعويين .الحقوقين .للي كيدافعوا غير على مصالحهم.....آراءكم داها الواد واحنا بقينا مع الجواد... والتجنيد غادي يحمي البلاد وكل العباد..
19 - مدواي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:48
نهار يتجندوا ولاد الوزراء و البرلمانيين ويخرجوا دوك ضباط الخفاء الاحتياطيين نمشيو معاهم حنا ولاد الشعب
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19