24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. ترامب يطالب بسن قوانين صارمة خاصة بالهجرة (5.00)

  2. "توحّديو" سطات ينشدون الدّعم في يومهم العالمي (5.00)

  3. شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)

  4. مؤتمرون في مراكش يربطون بين مكافحة الفساد واستقلال القضاء (5.00)

  5. أطر الصحة العقلية في اعتصام مفتوح بالحسيمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتجنيد الإجباري

مغاربة والتجنيد الإجباري

الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - vvv الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:13
اذا كان الامر يتطلب فظروري علينا نحاربو فداءا للوطن , غير هو فيناهما اصحاب الاوسمة من درجة "فارس" واغاني حب الوطن واش ايكونو موجودين؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - stranger الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:15
التجنيد الإجباري هههه ويعودون ل قتل أبناء الوطن لماذا لا يجندون أبناء الوزراء ؟؟ سؤال وجيه للشعب العذاب وللحكومة الفاسدة الحياة الرغدة لا للتجنيد كلنا سواسية فل نمت جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - البوشيخي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:16
التجنيد الإجباري سيفيد مملكتنا خارجيا.. كحالات الدفاع عن الوحدة الترابية وتلبية نداء الوطن.. وداخليا.. بحيث يصبح المواطن ذو حس مواطنة وقيم إنسانية عالية و إعتماد على النفس.. وبهذا نستطيع تطهير مجتمعنا من حالات العنف والإغتصاب التي أصبحت هذه الأيام على عينك ابن عدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - صراحة راحة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:17
من سيذهب للدفاع عن الوطن هل من ينتظرون من امهاتهم ان يضعن لهم المال عند الوسادة ام اصحاب السراويل الساقطة ام الذين لا ينامون الا مع آذان الفجر ولا يستيقظون الا قبل آذان المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - مواطن الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:19
هده الشردمة المارقة لاتحتاج لتجنيد ولاتحشيد لدينا مايكفي من الجنود لسحقهم ومن صنعهم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - oujdiya الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:22
et oujda vous l'avez oublier shame on you... nous des combattant de 1ere qualité !! il suffit d'appeler au régime militaire obligatoire et on serra les 1er !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - الصويرة مدينة البطالة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:24
ان تكون شخصا و تدربه على السلاح ثم تطلقه في المجتمع بلا شغل او عمل فهو امر خطير للغاية الأولى بنا خلق فرص الشغل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - Observateur الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:29
التجنيد الإجباري واجب وطني للدفاع عن القضية الوطنية الأولى إذا دعت الضرورة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - tenere الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:30
حقا سنقبل التجنيد الإجباري في حالة كانت المساواة وتحقيق المطالب الإجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - ايمن الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:33
تحية الى جميع الاخوة المتدخلين في هذا الفيديو .هكذا يكون المغاربة اثناء الشدة كالبنيان المرصوص.كلنا سنكون يدا واحدة ضد من يريد ان يمس حبة واحدة رمال صحرائنا لان الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
11 - جواد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:33
بدوري أنا أقترح على الدولة أن تفكر في تجنيد المسجونين إجباريا حسب مدة الحبس يعني بالنسبة التي تتجاوز مدة حبسهم أكثر من ثلات سنوات مثلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - سعيد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:34
يتعين ضرورة إقرار التجنيد الإجباري.ويجب أن تشمل المرحلة الاولى أولاد الطبقة البورجوازية بدون إستثناء.
أمنا نحن أبناء الطبقة الكادحة فلا نحتاج من يعطينا الدروس في الوطنية وكيفية الدفاع عنه.
فنخن نقوام بشق الأنفس من أجل الإستمرار قي العيش فيه.فكيف لنا ألا ندافع بكل ما نملك عن وطننا
وأصلا نحن لا نملك شيئا سوى أنفسنا فهي فظاء لهذا الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - وطني حر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:34
لما لا نقلد الصهاينة في شيء وهو التجنيد الإجباري للمغرب بأكمله نساء ورجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - فرض عين كونيتو الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:37
نريد أبناء خدام الدولة واللي يخنن على الراية ويتغنى بالوطنية. في الصفوف الأولى وكلنا مغاربة.اوووالدفاع اعليه فرض عين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - BOUYAOMAR الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:40
nous remarquons que c'est toujours les enfants des pauvres qui défendent leur patrie;alors que les enfants des riches sont parti étudier à l'étranger

bouyaomar
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - younes الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:41
الدفاع عن الوطن واجب ولكن اين هي الحقوق التي عليكم تلبيتها للمواطن .
دعو الوزراء وابنأهم وأصحاب الأوسمة من الراقصات والمغنين والمغنيات ليحملو السلاح ويدافع عن الوطن كما كانو يدافعون عنه في اغانيهم.......!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - beny abd الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:44
Le service miltaire est tres important pour le pays: 1-nos jeunes seront des hommes forts qui peuvent conter sur eux meme.2-ils seront engages en cas de besoin comme reservistes.3-ils seront eduques moralement et physiquement. 4-capables de resoudre leurs problemes etc.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - حكيمة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:46
الى المعلقين وغيرهم للي ضد التجنيد الاجباري اكيد باغيين يبقى الاجرام والاحتجاحات والفوضى خصوصا الجمعويين .الحقوقين .للي كيدافعوا غير على مصالحهم.....آراءكم داها الواد واحنا بقينا مع الجواد... والتجنيد غادي يحمي البلاد وكل العباد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - مدواي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 14:48
نهار يتجندوا ولاد الوزراء و البرلمانيين ويخرجوا دوك ضباط الخفاء الاحتياطيين نمشيو معاهم حنا ولاد الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.