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كُتّاب وآراء
نواب ومواجهة البوليساريو
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - valadolid الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:11
الحرب هي التسلية الوحيدة للزعماء التي يسمح فيها للفقراء وابناء الشعب بالمشاركة فيها
2 - RealS الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:51
Pourquoi changer la formule qui marche ! quand ca
...bouillie en interne, on externalise genre trouvant un ennemi commun !
Je sais pas, peut etre que c'est juste une coincidence ,
mais chaque fois que des changements sont ressentis a l'état major de l'armée, nous avons pseudo-revolutions puis un réchauffement du conflit au sud
...bouillie en interne, on externalise genre trouvant un ennemi commun !
Je sais pas, peut etre que c'est juste une coincidence ,
mais chaque fois que des changements sont ressentis a l'état major de l'armée, nous avons pseudo-revolutions puis un réchauffement du conflit au sud
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