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كُتّاب وآراء
مومو وصقور البيضاء
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 23:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Belhaj الخميس 05 أبريل 2018 - 01:01
انا معاك اخويا فكلامك ، عندك الصح إلى ابعد الحدود.
2 - بيناتنا الخميس 05 أبريل 2018 - 01:21
هاد مومو صريح.خرج في طاكسيات طول او عرض .حيت الصراحة باسلين بزاف
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