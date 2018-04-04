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كُتّاب وآراء
العثماني وتحركات البوليساريو
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ali le vrai الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:04
الحمد لله
كلنا دائما في تعاليقي القديمة أقول المغرب في خطر و حدرنا المسؤولين من ضرورة وضع إسترايجية بحرية و جوية و التوغل في المنطقة العازلة جوا عبر الدرون و بحرا عبر غواصات قرب الكويرة و شق المناطق العازلة بالطول و العرض بجدارين أو ثلاث
المهم نتمنى من المغرب أن يحزم أمره و ينظم إقتصاد حربي يجعله في مآمن
كلنا دائما في تعاليقي القديمة أقول المغرب في خطر و حدرنا المسؤولين من ضرورة وضع إسترايجية بحرية و جوية و التوغل في المنطقة العازلة جوا عبر الدرون و بحرا عبر غواصات قرب الكويرة و شق المناطق العازلة بالطول و العرض بجدارين أو ثلاث
المهم نتمنى من المغرب أن يحزم أمره و ينظم إقتصاد حربي يجعله في مآمن
2 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:18
توضيحات غير كافية ولاشافية لقلوبنا.سيدي رئيس الحكومة..ارتباك في الاجوبة يوحي بعكس ما يجري على ارضنا ااصحراء...فالجزائر و لقيطها مشمرين على سواعد الغدر والخيانة كعادتهم....والجزائر تريد ان تبعد هذا اللقيط من تندوف..وتسكنهم في ارض فرط المغرب فيها وجعلها ارض منزوعة السلاح...فالامم المتحدة لم ولن تفعل شيئا ..وانما تحرك امريكا سيجعلها منحازة للانفصاليين لنية في قلب يعقوب قضاها...فيجب على جنودنا البواسل اعانهم الله...ان يتخطو الجدار الامني للتصدي لكل تحركات اهل النفاق والزور وناكري ااحميل من حكام جزائريين ولقيط الامس بوزبال...والله المعين..فصحراءنا..ستخلق الشهداء ان الاعداء زادوا في غيهم...يعمهون....
3 - فكيكي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:18
الأرض مغربية وماذا تنتظر يا السيد العثماني للتتواجد فيها وتطرد منها الإنفصاليين.الكلام والتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع .الشعب يريد الفعل وليس البلاغات والتصريحات.
4 - Fadili الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:35
L'algerie nous a donne une chance en or de positioner nos troupes au dela du mur dans les bleds que les elements du polisario appelent "territoires liberees".
Il faut aussi saisier cette occasion pour aller jusqu'a Legouira et construire la bas un petit village de pecheurs et planter notre drapeau.
La methode Erdogan fonctione bien.
L'espagne a aussi chasser les leaders catalans. Ils attendent d'etre transferer depuis leurs refuges allemand, belge et ecossais.
Il faut aussi saisier cette occasion pour aller jusqu'a Legouira et construire la bas un petit village de pecheurs et planter notre drapeau.
La methode Erdogan fonctione bien.
L'espagne a aussi chasser les leaders catalans. Ils attendent d'etre transferer depuis leurs refuges allemand, belge et ecossais.
5 - عاش الملك الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:35
فعلا كل شبر من أرضنا من غرب المغرب إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه لن نسمح بأي شيئ يتحرك فيها إلا بإذن مغربي، فالأمة المغربية لن تتوانى قيد أنملة في الاستشهاد في الصحراء، ونقولها لكل عدو أثم إياك أن تطأ أقدامك بلادنا، وارجع إلى تاريخ أجدادنا فمهما اختلفنا في شروط تحقيق التنمية، فلن نسمح أبدا بأن تدنس أرض المغرب المقدسة كفى كفى، فرجالات السياسة قادرين على إفحام الخصوم، لكن جنودنا البواسل مستعدون للموت فذاء للوطن، وشبابنا وشيوخنا ونساؤنا وأطفالنا وبناتنا هم كذلك مستعدون للزحف، وللتدريب وللوقوف رجلا واحدا أما كل عدو
6 - Saad الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:35
وا قهرتونا بالشفوي٠ لماذا لا يقوم جنرال بشرح تدخل الإنفصاليين للمنطقة العازلة عبر صور ملتقطة بالقمر الإصطناعي ويكون الإعلام حاضرا هناك لإلقاء أسئلة٠ أسوأ ديبلوماسية وتواصل في العالم الكل ينتظر الإذن ولا تسمع سوى قال فلان أمر فلان٠ أصبحنا نعيش فيي دولة شبح٠
7 - Amir الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:40
السي العثماني مع احتراماتي لك. إذا كانت تلك الأراضي أراضي مغربيه يجب فرض السيطرة الفعلية عليها بالكامل . بمعنى يجب تقدم القوات المغربية من الجدار الدفاعي إلى الحدود الجزائرية المغربية الدولية والموريطانيه المغربية الدولية ومراباتطها هناك بشكل دائم. بمعنى آخر أكثر وضوحا يجب فرض السيادة المغربية الكامله على جميع الأراضي التي كانت في حوزة اسبانيا بعد انسحابها من هناك في 1975.
ماعدا ذالك كلام في كلام لا يقنع احد. والسلام
ماعدا ذالك كلام في كلام لا يقنع احد. والسلام
8 - عبد ربه الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:42
بعدما كان الشعب المغربي مسالما لقد نفد صبره
والان هناك اجماع شعبي لتوجيه ضربة عسكرية لجبهة البوليساريو الانفصالية لتعرف حجمها الاصلي بعيدا عن الاخزعبلات والاوهام الدي تعيش فيه .
اما الجزائر فهي في ورطة حقيقية بعدما حرك المغرب الياته العسكرية في رسالة واضحة وضوح الشمس للجزائر والبولساريو وجنوب افريقيا اننا جاهزون للدخول حرب طويلة الامد نكون اولا نكون ...
والان هناك اجماع شعبي لتوجيه ضربة عسكرية لجبهة البوليساريو الانفصالية لتعرف حجمها الاصلي بعيدا عن الاخزعبلات والاوهام الدي تعيش فيه .
اما الجزائر فهي في ورطة حقيقية بعدما حرك المغرب الياته العسكرية في رسالة واضحة وضوح الشمس للجزائر والبولساريو وجنوب افريقيا اننا جاهزون للدخول حرب طويلة الامد نكون اولا نكون ...
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