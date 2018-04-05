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كُتّاب وآراء
رسالة الشوبي إلى المغاربة
الخميس 05 أبريل 2018 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - يونس السلفي الخميس 05 أبريل 2018 - 00:17
ليست أول مرة يا شوبي
عذرك أقبح من ذنبك
عاملك الله بعدله
عذرك أقبح من ذنبك
عاملك الله بعدله
2 - Speaker الخميس 05 أبريل 2018 - 00:21
لاحظت مؤخرا بلي ولا أي واحد كايربي الشعر و يشد راسو بلاستيك كايسحاب ليه راسو مثقف ! هذا هو زمن الرويبضة.. عانداك يسحاب ليكم المغاربة هوما توانسا و لا المصريين ... المغربي تلقاه يعصى الله عز وجل و يطلب منو المغفرة ،لكن غير تجبد ليه الدين ديالو بالخايب مايعقلش عليك !
3 - Maher الخميس 05 أبريل 2018 - 00:22
Il dit qu'il vit dans un pays de liberté et de loi. Croit t il qu' il vit en suisse où en France?
4 - mounir الخميس 05 أبريل 2018 - 00:24
لماذا لم تتحدث عن نعتك لنبي االه و ابونا ادم ب***. وتا نوض اشمن فن و اشمن ثقافة.
5 - الجغنديليفيكاسيون الخميس 05 أبريل 2018 - 00:26
تبارك الله على السي الفيلسوف اتمنى ان يجمع المغاربة المسلمين توقيعات من اجل محاكمة هذا الكائن بدعوى المساس بمعتقد المسلمين وكما هو معلوم ان دولتنا اسلامية ودينها الاسلام لذلك استوجب جعل هذا الكائن عبرة لكن من يريد المساس بمعتقد المسلمين . انشري يا هيسبريس
6 - سبحان الله الخميس 05 أبريل 2018 - 00:27
صدق من قال عفانة الفن كان سيكون خير لك ان اعترفت انك كنت غائب الوعي وقت ايتجوابك لسبب من الاسباب ان ادرى بها من هدا الرد والتفسير الفضفاض والمبعتر الممزوج بشيئ من السداجة للقارئ او المتفرج الاعتراف فضيلة يا اهل العفننننننن
7 - مستغفر الخميس 05 أبريل 2018 - 00:32
قال تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
8 - mdr الخميس 05 أبريل 2018 - 00:38
parle pour rien faire tu es loin de averosse et ibnsinna
9 - Yassine elouahabi الخميس 05 أبريل 2018 - 00:39
وصفك النبي آدام عليه السلام " بالصلكوط" إهانة للمسلمين في المغرب بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة ....
فلقد حشرت نفسك فيما لايعنيك ظنا منك أنك الإنسان الحكيم لكنك تصريحك اليوم لا قول جميل لا وحديث يشفي الغليل....
فلقد حشرت نفسك فيما لايعنيك ظنا منك أنك الإنسان الحكيم لكنك تصريحك اليوم لا قول جميل لا وحديث يشفي الغليل....
10 - صلاح الدين الخميس 05 أبريل 2018 - 00:40
إن جاءكم فاسق وليس اذا أتاكم، و هاد الساعة مابانليش شي فاسق كثر منك كنت نسنى نسمع شي اعتذار للمغاربة و المسلمين صدقتي ما قلتي والو، غير اللي ما لقى ما يدير و شاف راسو غبر على الساحة يجي يدير البوز بأي طريقة ولو على حساب الدين، هزلت
11 - الوجدي الخميس 05 أبريل 2018 - 00:41
اسي الشوبي فتبينو اوا جيبلنا الدليل بان هذ الشي غي كدوب نتا الوحيد لي تقدر تجيب فيديو الصحيح لي ماشي مفبرك كيما كتقول من هذ الصحفي و ديرو ف الصفحة ديالك . ولا غي لي قفرها يكولك راني ضحية نتاع الفبركة . ولا غلط راه الناس معندهم ما يحاسبوك استغفر الله و صحح المسار ديالك مع الله.
12 - ذ عبد الصمد الخميس 05 أبريل 2018 - 00:41
لي فهمت من كلامو ان الفيديو مفبرك.....او انه هو لي ماكانش ف الوعي ديالو....الله ينعل لي ما يحشم....و زايدها فلخر بالاسلام السيايسي....ااااش جاب شعبان ل رمضان....وصفت ابو الانبياء بوصف لا يليق....و تجدك تتبجح بذلك...الله يهديك
13 - ADIL الخميس 05 أبريل 2018 - 00:42
اصبحنا نسمع ونرى ما يدمي القلب كل من هب ودب يغمز غمزة على الدين اللي ملحد علماني يخليها عند خليوا سمكم و قدكم عندكم عاجبنا دينا وانت معروف من بكرى دبا وليت ضريف اللهم استرنا دنيا واخرة
16 - غيور على المغرب الخميس 05 أبريل 2018 - 00:55
قال الله سبحانه وتعالى ياأيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية الكريمة كما جاءت في سورة الحجرات هذ تصحيح لكلام هذا الآدمي لذلك نرجوا منه أن يثرك مفاهيمه وأفكاره لنفسه لسنا في حاجة اليها والقرآن الكريم والسنة النبوية لم يثركا شيئا يفيد المسلم إلا وقد تطرقا إليه واذكره بأية في كتاب الله العزيز ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه نعم فإنما حسابه عند ربه انا شخصيا لايضرني كلام مثل هؤلاء الادمين ولا اسبهم واعلم علم اليقين أن كل إنسان يوم لقاء رب العزة سيحاسب على القنطار والقطمير انشروا كي تعم الفائدة
17 - Mage الخميس 05 أبريل 2018 - 00:55
الحمد لله على نعمة العقل و الاسلام وعلى جميع النعم التي لا تحصى والله يرد بهاذ الشخص
18 - مواطن من كندا الخميس 05 أبريل 2018 - 00:58
كلامك في الفيديو لا علاقة له بالإسلام السياسي أخطاءت في حقك وفي حق المسلمين الأولى أن تستغفر الله وفيديو آخر تعترف فيه بخطأك يبدو أنك لم تكن في قواك العقلية من طريقة كلامك والحركات.
19 - أبو رحاب الخميس 05 أبريل 2018 - 01:01
الفيديو كان واضح وضوح الشمس في ظهيرة أيام يوليوز .. لا تتوجه إلى العباد بالإعتذار و لكن توجه إلى رب العباد بالتوبة .. و خلي عليك الفلسفة فالدين الله يرحم الوالدين
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