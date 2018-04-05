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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشرميل وخيانة زوجية

تشرميل وخيانة زوجية

الخميس 05 أبريل 2018 - 14:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - رياض الخميس 05 أبريل 2018 - 14:30
عندما تتعدد، الروايات، تضيع الحقيقة، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق كما شرع الزواج، اذا استحالت الحياة بين الزوجين لاية اسباب كانت، يبقى الطلاق خيار يرضي جميع الاطراف، الله يهدي الجميع، الضحية دائما هم الابناء، وهذا ما يحز في القلب.
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2 - سيف ذو حد واحد الخميس 05 أبريل 2018 - 14:31
كنا تنقولو وسائل التواصل الاجتماعي سيف ذوحدين ، نقدرو نستفدو منها وتقدر تضرنا
ولكن في المغرب عندها حد واحد وولّا ضوبل و الحمدالله !!!
ولينا كنسمعو المشاكل الشخصية للناس باش نعرفو قمة الانحطاط و الجهل الي واصلين لي،
و ولينا كنسمعو عن مشاكل و مصائب كان ساكت عنها الشارع و القانون، بحال البنت المسكينة اغتصبها شي شارف، باينة مضلومة، باش تاخد حقها خصها تبان على الفيسبوك و هيسبريس باش تتدخل الحكومة..
الله يستر و صافي...
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3 - الخريبكي الخميس 05 أبريل 2018 - 14:33
المجتمع عدنا خسر.هاد هو الواقع.الخيانة الكريساج.الفساد......الخ
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4 - (•_•) الخميس 05 أبريل 2018 - 14:51
إن كيدهن عضيم ! يخ منو و عيني فيه يا إما نخونك أو منطلقكش و معمرك تشوف بناتك ! أنه تفلعيص المدونة ! العناد و الجهل يسبب المشاكل وقد يأدي أحيانا للقتل ! لماذا تريد أن تحرمه من بناته !؟ وفي الأخي تنعث بالضحية !!
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5 - hicham الخميس 05 أبريل 2018 - 14:52
مهما كانت الأسباب لا يجب تعدو على امرأة لا حولاة وقوة لها كيف تعدب أمام الأنظار أين هو ضمير ك أين هو إيمانك واسلامك لو كنت في أوربا لسجن 2سنة على أقل أتمنى من الله أن ينال عقابه
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6 - عبدالحق الخميس 05 أبريل 2018 - 14:56
بالنسبة لما قاله اب المعتدي فيه بعض الشبهات والتناقضات
اولا ان المعتدي كان جالسا في مقهى بالاضافة الى النادلة التي تشتغل فيها
حضور المعتدي عليها والتي هي زوجة المعتدي
وتعنيفها في الشارع العام امام الملأ
الاب يقول بان الابن اعتدى عليها بقطعة من الزجاج ولم يعتدي عليها بالسكين وهنا اقول كيف كما كان الحال
هناك ادات الجريمة
عند حضور سيارة الاسعاف سقط منها الهاتف وحمله من طرف احد اصديقائه واعطائه الى المعتدي وعند فتحه وجد حوارات مع خليلها هدا ماجاء على لسان الاب
الاب يقول ان هناك خلافات قديمة بين الزوج وبين الزوجة
الحمد لله على انه لم يكن بيده سكين بل قطعة من الزجاجة المحل
هنا سيدي ابنك قد اخطأ يعاقب عليه القانون
على العموم فان المحكمة ستقول كلمتها في هده النازلة
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7 - عبدو الخميس 05 أبريل 2018 - 14:56
ﻻحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8 - Abdessamad الخميس 05 أبريل 2018 - 14:58
المرأة قلب المجتمع اذا صلحت صلح المجتمع كله واذا فسدت فسد المجتمع كله !
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9 - الحجاج بن يوسف الثقفي الخميس 05 أبريل 2018 - 15:00
ما حز في قلبي وادهى عيني هو انها تصرخ طلبا لنجدة والرجال بين قوسين واقفون يشاهدون كي يحكو لابنائهم في المساء عن بطولاتهم في المشاهدة حتى انها قالت في لحضة عتقوني الله يرحم ليكم الواليدين الرجال فاجابها زوجها متيقنا راه كاينين غير العيالات بالله عليكم هل بمثل هؤلاء الذكور سنحارب وندافع عن اراضينا تبا وسحقا بكل ذكر يحسب نفسه رجلا.
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