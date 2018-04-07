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كُتّاب وآراء
صانع الأقفاص
السبت 07 أبريل 2018 - 21:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مغترب السبت 07 أبريل 2018 - 22:05
تحية إحترام وإجلال لك يا اخي وأتمنى أن تكون مثل وقدوة للجميع.
2 - متابع مغربي السبت 07 أبريل 2018 - 22:24
الى الاخ مغترب تشجع يااخي من يزاولون حرفة صناعة الزنازن لاعتقال العصافير،انا لست متفقا معك ولا مع من يسجنون العصافير،بلاحق، لا يااخي موطن العصافير هو الغابات والفضاءات الخضراء ومعانقة الحرية،لا الزنازن،لان الحرية تاج لا يحس به الا فاقده.
3 - Ziryab السبت 07 أبريل 2018 - 22:27
اقبح شئ هو أن تسجن عصفورا في قفص. و أحسن شئ هو العمل على حماية الطيور و توفير لها الظروف الملائمة قدر الإمكان لكي تتكاثرفي الطبيعة نظرا لأهميتها في التوازن البيئي و كذلك لجمالها و لصوتها.
شخصيا أقوم بوضع علب صغيرة مثبتة على عمود في الحديقة لكي تستعملها الطيور أعشاشا و مخبئا عندما تنخفض درجة الحرارة. .و أحينا أعطيها حبوبا و بذورا و بعض الفواكه الجافة عندما تشح الطبيعة في فصل الشتاء. هذا عبارة عن عمل بسيط لكن رغم ذلك استمتعت بعودة الحياة بعودة الطيورللحديقة بكثرة.
أنصح هذا الشخص المثابر أن يستعمل موهبته في عمل صديق للبيئة أوكل عمل لا يضر بالبيئة.
بالتوفيق
شخصيا أقوم بوضع علب صغيرة مثبتة على عمود في الحديقة لكي تستعملها الطيور أعشاشا و مخبئا عندما تنخفض درجة الحرارة. .و أحينا أعطيها حبوبا و بذورا و بعض الفواكه الجافة عندما تشح الطبيعة في فصل الشتاء. هذا عبارة عن عمل بسيط لكن رغم ذلك استمتعت بعودة الحياة بعودة الطيورللحديقة بكثرة.
أنصح هذا الشخص المثابر أن يستعمل موهبته في عمل صديق للبيئة أوكل عمل لا يضر بالبيئة.
بالتوفيق
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