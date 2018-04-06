24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/04/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- هذا ما يحدث عندما تزور مواقع إباحية من هاتفك الذكي
- سعيد موسكير وحب الجمهور
- أراضي الجموع تثير احتقانا بـ"أغريس السفلى"
- تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع
- عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي
حراك الريف .. النيابة العامّة تشرب "ماء ملوثا" لطمأنة الزفزافي (5.00)
المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)
بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)
جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)
- قضية الصحراء .. لهذه الأسباب لن تقع الحرب بين المغرب والجزائر - (112)
- نشطاء أمازيغ يمرون إلى السرعة القصوى لتأسيس حزب "تامونت" - (63)
- أسعار بيع الوقود للمغاربة .. تطبيق "محطتي" الرقمي يضبط المنافسة - (44)
- المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" - (40)
- المنع يلاحق مؤلّف "البخاري .. نهاية أسطورة" - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تتويج طنجة الأندلس بباريس
الجمعة 06 أبريل 2018 - 15:20