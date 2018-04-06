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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني وقضية الصحراء

العثماني وقضية الصحراء

الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد الله الحارث الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:24
اشتقنا إلى كاريزما بنكيران ووقفاته الشديدة
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2 - Rash الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:25
صدعتو ليا راسنا بالهضرة بغينا الفعل وليس القول
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3 - مواطن الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:26
الم تكتفوو بمسلسل تصاريح وكلام كفانا من هدا اصبحنا اضحوكة لدي مجتمع الدولي الم يحن الوقت لتحرك تعبنا من كلامكم
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4 - البيجدي في الصحراء الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:31
اسي العثماني واش كاين شي اولا غير الفرشي ؟
قالك الحزب سيقوم بزيارة للعيون وكانه سيحرر العيون .
وسير تكمش خلي الشغل لماليه السي العثماني .
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