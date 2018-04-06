24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/04/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- هذا ما يحدث عندما تزور مواقع إباحية من هاتفك الذكي
- سعيد موسكير وحب الجمهور
- أراضي الجموع تثير احتقانا بـ"أغريس السفلى"
- تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع
- عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي
المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)
بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)
جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)
- قضية الصحراء .. لهذه الأسباب لن تقع الحرب بين المغرب والجزائر - (114)
- نشطاء أمازيغ يمرون إلى السرعة القصوى لتأسيس حزب "تامونت" - (64)
- أسعار بيع الوقود للمغاربة .. تطبيق "محطتي" الرقمي يضبط المنافسة - (52)
- مراسلة جديدة من جامعة الكرة تضع مصداقية "فيفا" على المحكّ - (43)
- المنع يلاحق مؤلّف "البخاري .. نهاية أسطورة" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني وقضية الصحراء
الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد الله الحارث الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:24
اشتقنا إلى كاريزما بنكيران ووقفاته الشديدة
2 - Rash الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:25
صدعتو ليا راسنا بالهضرة بغينا الفعل وليس القول
3 - مواطن الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:26
الم تكتفوو بمسلسل تصاريح وكلام كفانا من هدا اصبحنا اضحوكة لدي مجتمع الدولي الم يحن الوقت لتحرك تعبنا من كلامكم
4 - البيجدي في الصحراء الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:31
اسي العثماني واش كاين شي اولا غير الفرشي ؟
قالك الحزب سيقوم بزيارة للعيون وكانه سيحرر العيون .
وسير تكمش خلي الشغل لماليه السي العثماني .
قالك الحزب سيقوم بزيارة للعيون وكانه سيحرر العيون .
وسير تكمش خلي الشغل لماليه السي العثماني .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4