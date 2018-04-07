24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/04/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- خطر الفواكه الصيفية
- حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية
- هذه خمسة مشاهد من مأساة انتحار كتاب مغاربة
- أفريقيات جنوب الصّحراء .. كفاحٌ يومي لكسب قوت العيش بالمغرب
- نجوم الأغنية المغربية يتنافسون على جوائز الموسيقى العربية
حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)
بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)
- أسعار بيع الوقود للمغاربة .. تطبيق "محطتي" الرقمي يضبط المنافسة - (59)
- إغماءات بالجُملة تثير حيْرة أولياء أمور تلميذات ثانوية مغربية - (57)
- عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي - (56)
- احتيال "شبكة لبنانية" يكبد شركات مغربية خسائر بالمليارات - (53)
- مراسلة جديدة من جامعة الكرة تضع مصداقية "فيفا" على المحكّ - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مالزي يواجه بلال مرميد
السبت 07 أبريل 2018 - 07:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سينيفيلي السبت 07 أبريل 2018 - 13:15
محسن الأنيق و المهذب. فعلا اكثر حلقة ايجابية و مرميد اعجب بصدق محسن ملزي و بفيلم وليلي للمبدع فوزي بنسعيدي. شكرا على هذا الرقي
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1