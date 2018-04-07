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كُتّاب وآراء
قبلاتٌ في موروكو مول
السبت 07 أبريل 2018 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حسونة السبت 07 أبريل 2018 - 20:53
الوريقات وما يديرو .... الشباب كتزوج الشرفات ديال اوروبا والشابات كيتزوجوا الشراف ديال الخليج ... !!!!
2 - باعمراني السبت 07 أبريل 2018 - 20:56
باقي صغير سير اصاحبي دير ليك شي ديبلوم و تزوج ليك بشي بنت البلاد ..هناي البنات غير بحال البيض المنقي و انت جبتيه شارفة ان عشت فألمانيا 10 سنين من أجل الدراسة و مشيت ولد 19 عام و عمري فكرت نتزوج بشي وحدة كبيرة في السن...هاد السيدة راه فاتت سن اليأس يعني مبقاش تتجيه العادة الشهرية و الجسد تاعه مات مغادي اولد معاه الولاد مغادي اكون معاه أسرة...واش الجسد تاع وحدة في العشرين هو الجسد تاع وحدة فاتت 40 او 50
3 - momo السبت 07 أبريل 2018 - 21:02
اودي بارا كا من الكذب. باينا الحكاية فيها " les papierd"...الشباب مذلول فهاد البلاد. il n'ya ni amour histoire de fuir la misère dans ce paysni walou juste. حسبي الله و نعم الوكيل
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