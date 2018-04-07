24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. خطر الفواكه الصيفية (5.00)

  2. حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)

  3. يا طِيرْ لْجْبال، يا السَّاكَنْ عَاليِ (5.00)

  4. شاب مغربي يصنع طائرات (5.00)

  5. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قبلاتٌ في موروكو مول

قبلاتٌ في موروكو مول

السبت 07 أبريل 2018 - 20:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حسونة السبت 07 أبريل 2018 - 20:53
الوريقات وما يديرو .... الشباب كتزوج الشرفات ديال اوروبا والشابات كيتزوجوا الشراف ديال الخليج ... !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - باعمراني السبت 07 أبريل 2018 - 20:56
باقي صغير سير اصاحبي دير ليك شي ديبلوم و تزوج ليك بشي بنت البلاد ..هناي البنات غير بحال البيض المنقي و انت جبتيه شارفة ان عشت فألمانيا 10 سنين من أجل الدراسة و مشيت ولد 19 عام و عمري فكرت نتزوج بشي وحدة كبيرة في السن...هاد السيدة راه فاتت سن اليأس يعني مبقاش تتجيه العادة الشهرية و الجسد تاعه مات مغادي اولد معاه الولاد مغادي اكون معاه أسرة...واش الجسد تاع وحدة في العشرين هو الجسد تاع وحدة فاتت 40 او 50
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - momo السبت 07 أبريل 2018 - 21:02
اودي بارا كا من الكذب. باينا الحكاية فيها " les papierd"...الشباب مذلول فهاد البلاد. il n'ya ni amour histoire de fuir la misère dans ce paysni walou juste. حسبي الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.