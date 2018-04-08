24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شبيبة "العدل والإحسان" تدعو إلى إطلاق صرخة "باراكا من الحكرة" (5.00)

  2. "السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)

  3. بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية (5.00)

  4. جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية (5.00)

  5. مشاريع فلاحية ضواحي أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وجهة عشاق الرياضة بالرباط

وجهة عشاق الرياضة بالرباط

الأحد 08 أبريل 2018 - 17:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.