24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/04/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- ماراطون الرمال .. مغامرة مغربية بأوجه متعددة
- الوعي الصحي يواجه "تسمين النساء" القسري في المجتمع الصحراوي
- مونديال 2026 .. خلافات أمريكا والمكسيك ترجح كفة الملف المغربي
- ديكور المغاربة في دبي
- شباب يسعون إلى مساعدة مرضى السرطان بمراكش
نبيلة منيب ترفع ثلاث لاءات أمام "التخونيج" والفساد والمخزن (5.00)
الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)
الحزب الحاكم يدعو الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة (5.00)
ناصر: غادرتُ المغرب بغصّة .. والإعلام الوطني يعج بالفوضى (5.00)
- جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة" - (90)
- الجيش المغربي يتسلم شحنة جديدة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" - (75)
- مونديال 2026 .. خلافات أمريكا والمكسيك ترجح كفة الملف المغربي - (66)
- الدول المغاربية تسعى إلى إدراج "الكسكس" ضمن التراث العالمي - (62)
- الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زليج منصف في البحرين
الاثنين 09 أبريل 2018 - 07:10