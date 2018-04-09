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كُتّاب وآراء
مسيرة دكاترة التعليم المدرسي
الاثنين 09 أبريل 2018 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - دكتور سعد الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:19
كل شكر للاتحاد العام الوطني لدكاترة التربية الوطنية على المجهودات الحبارة التي يقوم. بها ونقول قد حان الاوان لحلف هذا الملف الذي عمر طويلا وبحب على الدولة استتمتر مؤهلات دكاترة التعليم
2 - أستاذ جامعي مساعد الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:35
لقد عمرّ هذا الملف طويلاً. هناك أطراف تسعى جاهدة إلى إقبار هذه القضية لغاية في نفس يعقوب. لا يعقل أن تلقي البلاد بخيرة أطرها في غياهب المدارس الإبتدائية والثانويات والإدارات العمومية بينما الجامعات تشكو من نقص الأطر والإكتظاظ.
فعلاً، بعد إخفاق الحكومات في إنصاف هذه النخبة، يبقى الشارع هو الفيصل حتى تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية.
بالنضال والصمود ... الحقوق ستعود
فعلاً، بعد إخفاق الحكومات في إنصاف هذه النخبة، يبقى الشارع هو الفيصل حتى تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية.
بالنضال والصمود ... الحقوق ستعود
3 - باحث تربوي الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:40
غير معقول ترك دكاترة التربية الوطنية للمجهول ، الجامعات تعرف هصاصا كبيرا و مراكز المهن التربية والتكوين كذلك تعرف خصاص كبير وفي نفس الوقت هناك دكاترة في المؤسسات التعلينية يعملون مهام الحاصلين على الاجازة هذا أمر أصبح غير مقبول في هذه الآونة الأخيرة الأكاديميات تتعاقد مع مجازين اذن يحب ترك دكاترة للاتحاق بالجامعات المغربية تحية نضالية لكل من الاتحاد العام الوطني للدكاترة وكذلك النقابات الست ال اكتر تمتيلية على مواصلتهم للنضال
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