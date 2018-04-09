توقيع إعلان العيون

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كُتّاب وآراء
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الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عاجل الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:09
وماذا بعد؟
الجزائر تتحدى المغرب منذ 50 عاما وتأتون انتم اليوم ومن داخل ارضكم وصحرائكم وتوقعون على ورقة في رأيي بدون اي محتوى!
لمن توجهون ذاك الاعلان أللجزائر،الجزائر تقول لكم وبصراحة انها مع البوليزاريو وتريد جركم الى حرب.
الحل يا احزاب في صناعة عسكرية وطنية،قولوها للنظام قولوها ان كنتم رجالا!!!!!
الجزائر تتحدى المغرب منذ 50 عاما وتأتون انتم اليوم ومن داخل ارضكم وصحرائكم وتوقعون على ورقة في رأيي بدون اي محتوى!
لمن توجهون ذاك الاعلان أللجزائر،الجزائر تقول لكم وبصراحة انها مع البوليزاريو وتريد جركم الى حرب.
الحل يا احزاب في صناعة عسكرية وطنية،قولوها للنظام قولوها ان كنتم رجالا!!!!!
2 - رأي الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:36
لماذا لا نعلن العيون عاصمة المملكة المغربية وبالتالي لا يمكن لأي أحد التدخل في قرارات و سيادة الدولة المغربية التي عاصمتها العيون.
3 - امازيغ سوسي الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:50
الى هدا المعلق "عاجل " . المغرب لا يعمل بسياسة الانفعال كحكام الجزاءر والدليل غزوه لافريقيا اقتصاديا وديبلوماسيا و سياسيا بسياسة ناعمة بسيطة . ادا كانت الجزاءر تريد الحرب لتصدير ازماتها الداخلية -قبل ايام من رمضان لا تستطيع توفير حتى كيس حليب للمواطن - ولتتخلص من معتقلي تندوف ومن كل الحراك الاجتماعي الدي بدا يتناسل . فلا تنتظروا من المغرب ان يعطي لها ولصنيعتها فرصة الهروب الى الامام . المنطقة العازلة منطقة تحت مسؤولية الامم المتحدة وهدا مدون في الاتفاقيات وكل ما يفعله المغرب هو لفت انتباه المعني بالامر -الامم المتحدة - لا غير . ثانيا ادا كانت الجزاءر تايد البوليزاريو الى هده الدرجة فلمادا لا تعلن الحرب على المغرب تحت دريعة محاربة الاستعمار المغربي ؟
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