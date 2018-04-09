24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. عُمال "سامير" ينتقدون "محطتي" ويطالبون بتطوير تكرير البترول (5.00)

  3. دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب (5.00)

  4. مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين (5.00)

  5. مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | توقيع إعلان العيون

توقيع إعلان العيون

الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عاجل الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:09
وماذا بعد؟
الجزائر تتحدى المغرب منذ 50 عاما وتأتون انتم اليوم ومن داخل ارضكم وصحرائكم وتوقعون على ورقة في رأيي بدون اي محتوى!
لمن توجهون ذاك الاعلان أللجزائر،الجزائر تقول لكم وبصراحة انها مع البوليزاريو وتريد جركم الى حرب.
الحل يا احزاب في صناعة عسكرية وطنية،قولوها للنظام قولوها ان كنتم رجالا!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - رأي الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:36
لماذا لا نعلن العيون عاصمة المملكة المغربية وبالتالي لا يمكن لأي أحد التدخل في قرارات و سيادة الدولة المغربية التي عاصمتها العيون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - امازيغ سوسي الاثنين 09 أبريل 2018 - 16:50
الى هدا المعلق "عاجل " . المغرب لا يعمل بسياسة الانفعال كحكام الجزاءر والدليل غزوه لافريقيا اقتصاديا وديبلوماسيا و سياسيا بسياسة ناعمة بسيطة . ادا كانت الجزاءر تريد الحرب لتصدير ازماتها الداخلية -قبل ايام من رمضان لا تستطيع توفير حتى كيس حليب للمواطن - ولتتخلص من معتقلي تندوف ومن كل الحراك الاجتماعي الدي بدا يتناسل . فلا تنتظروا من المغرب ان يعطي لها ولصنيعتها فرصة الهروب الى الامام . المنطقة العازلة منطقة تحت مسؤولية الامم المتحدة وهدا مدون في الاتفاقيات وكل ما يفعله المغرب هو لفت انتباه المعني بالامر -الامم المتحدة - لا غير . ثانيا ادا كانت الجزاءر تايد البوليزاريو الى هده الدرجة فلمادا لا تعلن الحرب على المغرب تحت دريعة محاربة الاستعمار المغربي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.