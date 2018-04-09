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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زعماء الأحزاب وإعلان العيون

زعماء الأحزاب وإعلان العيون

الاثنين 09 أبريل 2018 - 17:22

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1 - حسن الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:31
هؤلاء الاحزاب هم من قاد سفينة الدولة المغربية نحو المجهول دائما يطبلون و ينحنون عند يعيينهم في المناصب و بعد دالك يسرقون و ينهبون من انتقدهم فان السجن في انتظاره و لكن حابكم عند الله عسير عليكم ان تلبسوا الزي العسكري و يقضون يوما في الشريط الحدودي
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