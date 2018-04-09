24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/04/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- "سجينات الجسد".. مغربيات بميول جنسية ذكورية
- أسطول "عربات الموت" يهدد حياة آلاف العمال الزراعيين بسوس
- ألمانيا في مرمى حرب تجارية بين أمريكا والصين
- شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل
- الإصابة تبعد التونسي المساكني عن مونديال روسيا
شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)
مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)
الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)
- المسلسلات التركية المدبلجة تهيمن على نسب المشاهدة في المغرب - (74)
- الحزب الحاكم يدعو الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة - (60)
- أخصائي: "السادومازوشية" تطغى على العلاقات الزوجية بالمغرب - (59)
- المغرب يوجه من العيون رسائل "السلم والحرب" ردّا على البوليساريو - (57)
- ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة يثير جدلا في الجزائر - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أزمة السير والجولان باليضاء
الاثنين 09 أبريل 2018 - 20:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - دوار الخربة الاثنين 09 أبريل 2018 - 20:46
السبب الأول هو المهندسين لدارو هاد الطرقات غير على الحساب الوقت لهما فيها ومافيات العقارات لكيقطعو من جوانب الطرقات
2 - وجهة نظر الاثنين 09 أبريل 2018 - 20:53
أولا لا يجب أن ننسى أن الدار البيضاء تستقبل يوميا أعداداً كبيرة من المهاجرين من شتى أنحاء البلد بحثا في الدرجة الأولى عن العمل أو الدراسة و بالتالي يستقرون فيها زيادة عن سكانها اﻷصليون وهم أيضا من الذين هاجروا إليها من ثلاثة أجيال أي في الستينات و السبعينات، و نلاحظ أن غالب الإدارات العمومية و الشركات تتمركز وسط المدينة مما يزيد اﻹزدحام على هذا المستوى، هناك ملاحظة أخرى و هي أن كل من حصل على وظيفة عمل أول شيء يفكر فيه هو إقتناء سيارة ﻷن قروض ﻷبناك تسهل ذلك فتجد أن لكل أسرة اثنان أو ثلاثة سيارات و صبر جميل لأبناء الدار البيضاء
3 - جبلي بن الجبل الاثنين 09 أبريل 2018 - 20:58
الازدحام سببه الاول وهو انعدام النقل العمومي بالمواصفاة الدولية التي توفر الراحة والامان والمبنية على الريع.. ومن جهة اخرى لا توجد انفاق. تخفف من الازدحام كما هو موجود في المدن الكبرى،.
4 - اخداد احمد الاثنين 09 أبريل 2018 - 21:07
حول ازة السير بالدار البيضاء
انا لا اعرف لماذا لا يكون هناك تنسيق بين المتدخلين نري ان شركة تصلح الطريق "تزفيت " و بعد ها تاتي ليديك و تقوم بباعمال حفر لتربط انابيب و بعدها تقوم بملء الحفرة و بعد هطول الامطار تظهر حفرة لان الزفت مغشوش
انا لا اعرف لماذا لا يكون هناك تنسيق بين المتدخلين نري ان شركة تصلح الطريق "تزفيت " و بعد ها تاتي ليديك و تقوم بباعمال حفر لتربط انابيب و بعدها تقوم بملء الحفرة و بعد هطول الامطار تظهر حفرة لان الزفت مغشوش
5 - bouhia الاثنين 09 أبريل 2018 - 21:11
الحل في نضري هوا المترو اما الترام لم يأتي بالحل بل أتى بالازمة والاكتضاض
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5