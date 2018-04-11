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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحايك بمدينة وجدة

الحايك بمدينة وجدة

الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مشات الحشمة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:50
كنا نحشمو.. اليوم تبهدلنا.. صدقتي يا أمي
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5
2 - Lamya الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:57
الحايك لباس تقليدي مغربي كان منتشرا على نطاق واسع قبل الاستعمار و يختلف حسب المنطقة. انا من رايي اذا كانت المراة تريد ان تتنقب, فعليها بلرجوع لى لحايك احسن من البوركة او النقاب الوهابي, اتي اصبحت ترمز للارهاب و هي اصلا لا ترمز لثقافة للمغرب, بلد السلام الذي يعبر عنه اللون الابيض.
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3 - oujdi الأربعاء 11 أبريل 2018 - 19:03
dommage pour oujda elle a perdu ses traditions et ses l ont abandonneé fine douk layame
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