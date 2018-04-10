24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/04/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم
- قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء
- الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة
- إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية
- عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة
عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة (5.00)
سفر عبر الزمن إلى الصين .. طلب العلم في "جمهورية التنين" (5.00)
بنشمسي: لست معارضا للنظام .. ووضعية الصحافة بالمغرب مقلقة (5.00)
- الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي - (90)
- الزفزافي: هذه حقيقة اليخت والفيلات .. ولا أتوفر على ثمن خبزة - (70)
- الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف" - (51)
- "تقرير غوتيريس" .. انتصار للمغرب وانتكاسة للجزائر والبوليساريو - (49)
- وزارة الصحة تطمح إلى تمكين 90% المغاربة من "التغطية الشاملة" - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك في ضيافة رئيس فرنسا
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:14