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كُتّاب وآراء
محاكمة معتقلي حراك جرادة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محماد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:06
في نظري المتواضع الحكم ﻻ يرقى الى مستوى اﻻحداث وهي خفيفة جدا جدا بالنظر الى احكام في دول متقدمة التى ﻻ تتسامح في مثل هده اﻻمور الوطنية.
2 - غيورة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:11
اللهم انا هذا لمنكر ! حسبنا الله ونعم الوكيل !! هاد الأحكام ماعطاوهاش حتى لهادوك اللي راهم يختلسو فلوس الشعب !! حرام والله حرام
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