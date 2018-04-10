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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة معتقلي حراك جرادة

محاكمة معتقلي حراك جرادة

الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محماد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:06
في نظري المتواضع الحكم ﻻ يرقى الى مستوى اﻻحداث وهي خفيفة جدا جدا بالنظر الى احكام في دول متقدمة التى ﻻ تتسامح في مثل هده اﻻمور الوطنية.
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2 - غيورة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:11
اللهم انا هذا لمنكر ! حسبنا الله ونعم الوكيل !! هاد الأحكام ماعطاوهاش حتى لهادوك اللي راهم يختلسو فلوس الشعب !! حرام والله حرام
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