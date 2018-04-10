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كُتّاب وآراء
وفاة أسرة بمدينة تمارة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - محمد البوعناني الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 22:36
رحمة الله على المتوفين و تعازي الحارة لأقاربهم و أصدقائهم، هذه الكوارث سببها عدم فهم حرفي تركيب السخانات لعملهم، معظمهم لم يتلقى تكوينا في مخاطر الغاز، توضع السخانات في أماكن لا تسمح باﻹحتراق الكامل للبوتان و هنا تقع الكوارث، لقد رأيت في مدينة تمارة من يبيع أغطية للسخانات و هذه كارثة مصيبة ، إختراعات للقتل، إذا تمت تغطية السخان فخطر اﻹختناق يكون بنسبة 30 % في الأماكن المفتوحة و 95 % في اﻷماكن شبه المغلقة و 100 % إذا كان السخان في الداخل، ضعوا السخان في الخارج، أحادي أكسيد الكربون الناتج عن عدم اﻹحتراق الكامل هو ما يقتل.
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