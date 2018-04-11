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كُتّاب وآراء
تحطم طائرة عسكرية جزائرية
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - nourdine الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:49
الله ارحمهوم مساكن..لله ما عطى ولله ما اخذ..كل نفس ذاءقة الموت..
2 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:51
تعازينا الخالصة لعائلات الضحايا و للشعب الجزائري
3 - MOSTAFA D'OUJDA الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:51
Allaho akbar...nos sincères condoléances à tout le peuple algérien frere pour ce tragique accident..inna lillah wa inna ilay'hi raji3oune
4 - متابعة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:51
اللهم لا شماتة من اسبوع كان بعض الاخوة الاعداء كيشمتوا في سقوط طاءرة عسكرية مغربية
على العموم نتمنى ان يهدينا الله واياكم وتنهوا حقدكم ومعها مشكل صنيعتكم التي عاكستم بها مصالحنا وضيعتم اجيالا ذنوبهم في رقبتكم في يوم القيامة
على العموم نتمنى ان يهدينا الله واياكم وتنهوا حقدكم ومعها مشكل صنيعتكم التي عاكستم بها مصالحنا وضيعتم اجيالا ذنوبهم في رقبتكم في يوم القيامة
5 - hichamovitch الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:54
ان لله و ان له راجعون، تلقيت ببالع الاسى هذا الخبر المزعج، تعازينا لاشقائنا الجزائريين، اخوكم من المغرب
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