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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بكاء طيار جزائري

بكاء طيار جزائري

الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:50

حصيلة تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية ترتفع إلى 257 قتيلا

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - البشير الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:06
ان لله وإنا إليه راجعون .. رحمة الله عليهم .. وألهم ذويهم الصبر و السلوان ..
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92
2 - المغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:10
انا لله و انا اليه راجعون.
الله يرزق اهلهم الصبر و السلوان.
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3 - ahmed الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:16
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارزق اهلهم الصبر
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58
4 - بيضاوي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:17
في كل الاحوال لا نقول الا ما يرضي الله.تعازينا الحارة لعائلات الضحايا . هم اخواننا تغمدهم الله برحمته الواسعة
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5 - Karim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:17
انا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله عز وجل
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56
6 - متابع الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:19
ان الله واليه راجعون نطلبوا من الله عزة وجلال لدويهم الصبر والسلوان
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7 - المغرب الكبير الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:23
إنا لله وإنا إليه راجعون
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39
8 - عبدالله الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:23
تعازينا الحارة للشعب الجزائري اللهم ارزق أهلهم الصبر وحسن العزاء
وإن لله وإنا إليه راجعون.
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44
9 - nasim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:24
الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين ...الله يهدي الاحياء ويرحم الاموات ...لاخير في الحرب والسلام عليكم
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40
10 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:25
ان للله وان اليه راجعون تعازينا الحارة للاخواننا ورزق أهلهم الصبر والسلوان
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34
11 - افريقي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:25
رحمهم الله أجمعين . انا الله وإنا إليه راجعون .كل نفس ذائقة الموت .
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32
12 - Omar de Canada الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:26
بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.
رحم الله اموت الجزائر و أموات جميع المسلمين.
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