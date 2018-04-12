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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استمرار محاكمة بوعشرين

استمرار محاكمة بوعشرين

الخميس 12 أبريل 2018 - 12:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abou sara الخميس 12 أبريل 2018 - 14:31
السؤال المطروح هو من سيؤدي اتعاب المحامين المدافعين عن المشتكيات واتعابهم ليست سهلة
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2 - houssine الخميس 12 أبريل 2018 - 14:37
La présence d’une avocate de nationalité française prouve bien l’incompétence des avocats de l’accusé. Et prouve aussi que les éléments d’accusation sont solides contre l’accusé de viol. Aussi, ça montre à quel point le complexe d'infériorité qui désigne en psychiatrie la perception d'être inférieure, est flagrant chez eux qui applaudissent l’arrivé d’une avocate étrangère.
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