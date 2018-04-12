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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الطبوغرافيون .. مهنة منكوبة

الطبوغرافيون .. مهنة منكوبة

الخميس 12 أبريل 2018 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهتم الخميس 12 أبريل 2018 - 22:26
السلام عليكم.انا لا ارى اي حكرة تجاهكم بل أنتم الذين تحقرون الناس لماذا ؟ انتم تمسحون ارضا في ساعة بثمن خيالي 1200درهم للقطعة كيف ما كانت مساحتها.اليست هذه بحكرة الفلاح المغلوب على امره عندما يريد تحفيظ أرضه؟
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2 - yassine الخميس 12 أبريل 2018 - 22:58
les geometres sont pas les seuls tous les ingenieurs de la plupart des filieres ( sauf l informatique et la qualitè ) d ingenieur passent un temps tres horrible , le jour ou vous seriez convaincu de faire un documentaire sur l etat des centaines d ingenieurs chomeurs ou qui travail avec des salaires de misere ne serait-ce que pour demontire l image ironnè de l avenir de l ingenieur au maroc .. ou d aider les nouveau a faire le bon choix comme l informatique , la qualitè , et la mecanique et le lean managemnt au lieu de refaire leurs parcours ou de chercher des pistons pour le mettre dans d autre domaines ...
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