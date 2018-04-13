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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | افتتاح الدورة البرلمانية

افتتاح الدورة البرلمانية

الجمعة 13 أبريل 2018 - 21:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بوتين الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:02
لبرلمان والبرلمانيوت في المغرب يرهقون ميزانية البلاد. إذا قارنا بين الأجور والتعويضات والسفريات والاوطيلات و الأكل أو القس والديبلاصما الخ مع ما يقوم به البرلمان والبرلمانيوت نجد أن الخسارة كبيرة جدا. ولهذا أن الأوان اما في إعادة النظر في بنية المجلس وعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه و النقص من العدد الذي يتعدى ماتتوفر عليه عدة دول مثل اسبانيا والهند و بلدان مهمة أخرى والخيار الثاني هو إلغاء البرلمان ولو أنه حل غير منطقي. البرلمان شوهة.
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2 - ولد زايو الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:04
منذ ذهاب بنكيران امشات معاه المتابعة للبرلمان من طرف المواطن. لغة الخشب أصبحت مرفوضة من طرف الشعب. بنكيرا كان مجرد أن ينطق بجملة إلا وفهمنا المقصود منها وعلمنا أشياء لم نكن نعرفها في السياسة. تحياتي لك يا بنكيران يا مرفوع الرأس.
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9
3 - stitou hammou الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:24
Cette créature imposée au peuple !!Tout le peuple s’en fiche !!!
Ils n’apportent rien sauf s’enrichir au dépend de la misère des citoyens.
Et se rangent du côté de leurs bienfaiteurs pour écraser ce pauvre peuple avec des mesures impopulaires et des projets insensés et silencieux devant la fuite en avant des hommes de l’état profond
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4 - زعيم الثورة الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:39
نعم كلامك على صواب أخي ولد زايو منذ ذهابه من السياسة لغة الخشب لم يعد الشعب يفهم كلمة واحد من السياسة اللغة
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2
5 - aka bouzalim الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:48
الانتخابات في بلادنا لا معنى لها ولا فائدة . فالبرلماني او الوزير او الرئيس همم التروة وسحق الطبقة الكادحة بالضرائب وغلاء الاسعار وانعدام الشعل..... المهم هو يعيشون في الرفاهية .والشعب ضربو الخطية ماشي شغلهم
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