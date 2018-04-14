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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حسن بديدة يواجه مرميد

حسن بديدة يواجه مرميد

السبت 14 أبريل 2018 - 15:07

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1 - عبد اللطيف بلخمار السبت 14 أبريل 2018 - 16:44
قمة الصدق و قمة الرقي و قمة قمم مواجهات ف بي م هذا الموسم و اكتشفنا فنانا حقيقيا تعاطفنا مع دموعه و حسرته،،، بديدة صار لك محبون كثر و ف بي م يبقى البرنامج الوحيد الذي يحترم المشاهد و ينقد التلفزيون المغربي من الافلاس،،، تحية خاصة لمبدع كاريكاتير الحلقة المبدع الشرادي خالد،،،
شكرا مدي1تيفي و شكرا بالخصوص هسبريس
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