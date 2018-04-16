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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مزيكة عبدو

مزيكة عبدو

الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - روح الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:52
حاشى لله أن تكون الموسيقا هي من تغدي روح أنا لست متخلف أو متشدد ولكن هده أكبر كدبة هي أنا موسيقا غدا روح موسيقا له دور كبير في الأحزان و المعاصي الموسيقا تسبب الأكتئاب الموسيقا تاخذك إلى عالم شهوات فلما قال ربي ل شيطان وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورً
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