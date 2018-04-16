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كُتّاب وآراء
المغرب في معرض كيبك للكتاب
الاثنين 16 أبريل 2018 - 15:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - abdel الاثنين 16 أبريل 2018 - 15:59
c est un grand honneur pour les narocanes de canada et de quebec merci mr le minestre et l organisateurs vive le quebec et le maroc
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