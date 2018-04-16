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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وزير الصحة وأطباء السنغال

وزير الصحة وأطباء السنغال

الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن سوس المغربي، ناقوس خطر الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:32
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، حسبي الله ونعم فين هما الأطر المغربية؟ ماذا تخرج لنا الجامعات 40 مليون مغربي لا توجد بينهم أطر في التعليم و الصحة و اكتفاء الذاتي هل نحن السعودية او ليبا او اي دولة نفطية؟و اعباد علاش كا تعطيو شواهد الترخيص للأطباء المغاربة المتخرجين دون أدى الخدمة الوطنية و خدمة أبناء الشعب 3 سنوات قبل ان تمنح لهم رخصة العمل؟ واش بغيتو تغيرو التركيبة السكانية للبلاد حتى انتم تمتون على الأفارقة واش اعباد الله هذا الشعب ماعندوش اللي سمعو؟
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