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كُتّاب وآراء
فنانو العالم يهنئون الملك
الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ميمون الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:38
كنت انتظر تهاني الفنانين المغاربة.اظن انهم لم يتوصلوا بالخبر بعد
2 - عبدالرحيم الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:39
شكرا شكرا لكم صراحة كلمات طيبة من فنانين و فنانات تحية من أهل المغرب لكم جميعا عاش الملك عاش المغرب
3 - adil الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
أيييييييه،أجيو لموازين ديو رزقنا شريو بيه الحديد أو الفيلات فين ديرو سيلفيات.
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