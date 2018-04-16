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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فنانو العالم يهنئون الملك

فنانو العالم يهنئون الملك

الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ميمون الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:38
كنت انتظر تهاني الفنانين المغاربة.اظن انهم لم يتوصلوا بالخبر بعد
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3
2 - عبدالرحيم الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:39
شكرا شكرا لكم صراحة كلمات طيبة من فنانين و فنانات تحية من أهل المغرب لكم جميعا عاش الملك عاش المغرب
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4
3 - adil الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
أيييييييه،أجيو لموازين ديو رزقنا شريو بيه الحديد أو الفيلات فين ديرو سيلفيات.
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