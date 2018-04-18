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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن الولادة تحت الماء

عن الولادة تحت الماء

الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - anna Asmae الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:10
آلله واضح إن الولادة كتسهال مكرهت بحالها او الله يجيب باباهم على خير
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2 - Abdel de "Hamburg" الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:16
لتسهيل الولادة تحت الماء ينبغي إسماع الجنين أغنية عبدالحليم حافظ" إني أتنفس تحت الماء"
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3 - ج .مصطفى الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:51
و عند خروج الطفل من بطن امه هل سيسطيع الصراخ وسط الماء?
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4 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:52
هذا دليل اخر على ان المغرب يمتلك من الطاقات ومن الكفاءات مالا يقل نظيرها عن نضيراتها الاوربية.
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