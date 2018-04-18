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ثقب في الأعضاء التناسلية

الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شرف الدين الخميس 19 أبريل 2018 - 00:16
الله تعالى يشافيه ويعافيه. هاذ البلاذ الى قدر الله ومرض المواطن، غير يمشي يموت . الا الى كانوا عندو الفلوس او المعارف.
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2 - ياسر الخميس 19 أبريل 2018 - 00:45
اللهم ارزقه واهله صبر سيدنا ايوب عليه السلام اللهم اشفه وعافه في بدنه انك سميع مجيب الدعاء
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