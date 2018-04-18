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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمواج عاتية بسلا

أمواج عاتية بسلا

الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - droit français juriste الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:31
يا لطيييف الله يحفظ بلانا يا رب . الحمد الله ماشي تصومامي ملي قريت العنوان تخلعت
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2 - عبدالله الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:41
ضهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس
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3 - مصطفى الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:46
سبحان الله العظيم.كل ما في الكون.إلا بمشيئته .....
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4 - ياسين الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:51
فرنسا فكرت بعيدد من هنا القدام وقامو ببناء الصور على حسب كلام سكان سلا لحماية الناس وممتلكاتهم والمغاربة كيفكرو بزاف حيدوه(قاليه اش كتعرف في العلم قاليه كنعرف نزيد فيه)
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