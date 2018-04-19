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كُتّاب وآراء
انهيار فندق عتيق بمراكش
الخميس 19 أبريل 2018 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الفيلسوف الخميس 19 أبريل 2018 - 14:18
كيف لمثل هاته الاحداث لا تحرك المسؤولين من اماكنهم؟ اتعرفون لمذا ؟ لأن المسؤولون الاعلى درجة لا يقومون هم كذالك بمهامهم.
مدينة سياحة مثل مراكش لا يجب ان يتهاون فيها المسؤولين عن القيام بمهامهم..
المرجوا من الجهات المختصة التدخل باستدعاء كل المقصرين و تقديمهم للمجلس التاديبي..
مدينة سياحة مثل مراكش لا يجب ان يتهاون فيها المسؤولين عن القيام بمهامهم..
المرجوا من الجهات المختصة التدخل باستدعاء كل المقصرين و تقديمهم للمجلس التاديبي..
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