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كُتّاب وآراء
دبكة فلسطينية بالرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 14:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - marokkii الجمعة 20 أبريل 2018 - 14:36
نحن كدالك نحب الشعب الفلسطيني وعاصمتهم القدس الشريف ولاكن القيادة الفلسطينية الديكتاتورية هي من تتاجر بالقضية الفلسطينية رئيس لايريد ان يتغير داىما تزوير في تزوير
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