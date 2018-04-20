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كُتّاب وآراء
العلمي وملاحظات لجنة الفيفا
الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Phd en francais الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:51
بما ان الفئة المهتمة بكرة القدم هي من عامة الشعب وبما ان هده الندوة موجهة للمغاربه اتساءل لماذا اللغه الفرنسيه، على الاقل اكدبو علينا بلغه يفهمها عامه الشعب
2 - الحساني الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:51
ولي ميفهمش الفرنسية شنو ينتاحر حنا عايشين فالمغرب أصاحبي !!!!
3 - ghouber farid الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:56
C’est du n’importe quoi !! On se demande quand se termine cette aventure !!!
Il paraît que ces responsables vivent dans un autre monde et ne voient ni la réalité en face ni la situation à tous les niveaux .
Il paraît que ces responsables vivent dans un autre monde et ne voient ni la réalité en face ni la situation à tous les niveaux .
4 - يقولون ما لا يفعلون الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:02
من ملاحظات لجنة الفيفا كذالك هو الفساد المالي في المغرب، لذالك يخافون من الغش و التدليس و وقوع فضائح أثناء المسابقة، فكيف تستطيع مثلا إئتمان السيد حفيظ العلمي و لا أعرف لماذا يضيف مولاي ههه، كيف تستطيع إئتمانه على هذا الملف و هو لم يؤدي أزيد من 10 مليار سنتيم كضريبة على صفقة بيعه مؤخرا لتأمينات ساهام بمليار دولار !! كيف؟!!! أنشري العصير الطازج هسبريس
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