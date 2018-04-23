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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الكيف في قلب الريف

الكيف في قلب الريف

الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصيبة!! الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:57
طلع تاكل الكرموس، نزل شكون قالها لك!!
في الوقت الذي تسمح الدولة بزراعة الكيف ، تتظاهر بأنها تمنع ترويجه وبيعه !! تناقض صارخ ومفضوح؟! مَنِ المستفيد من هذا الأسلوب المعفّن !
ضاع جيل وتضيع أجيال والحال هو الحال!!
الدولة مدانة وهي المسؤولة عن استمرار معاناة هذه الشريحة من الوطن !!
ينبغي وضح حد لهذه المعاناة !! الناس بدون أوراق ولا وثائق وسمعة ملطخة !!
والبزنازة الصحاح راهم معروفين ... وموجودين في مناصب عليا ...
هناك حل ولكن الإرادة بيد إدارة فاشلة وفاسدة!!
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2 - Tarik الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:59
Dans certaines régions les semences est les engrais sont fournis gratuitement ,cette région veuillent l'écraser volontairement on dirait qu'ils se trouvent dans un autre pays c'est vraiment honteux une région ou la terre est très féconde laisser a l'abandon
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