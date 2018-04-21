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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة بين الماضي والحاضر

مغاربة بين الماضي والحاضر

السبت 21 أبريل 2018 - 21:03

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed casa السبت 21 أبريل 2018 - 21:30
زمان التمانينات والتسعينات الله علي زمان احن الي خبز أمي وقهوة أمي احن وأشتاق الي تلك الأيام ايام الإخوة والحب والحنان والعطف والاحترام والتضامن والجيران والاسرة وزمان البركة والخير الصغير يحترم الكبير وصلة الرحيم ياريت كن الوالدين رباو هاد الجيل عَل داك الزمان كلشي من التربية
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30
2 - التربية السبت 21 أبريل 2018 - 21:41
ناس نتاع داك زمان هوما لي ولدو و رباو ناس نتاع هاد زمان
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18
3 - محب الإختصار السبت 21 أبريل 2018 - 22:17
الزمان كأهْلِهِ وأهْلُهُ كما ترى سيْرُنا بسَيْرهم وسيرهم إلى الورا،
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4
4 - oussa السبت 21 أبريل 2018 - 22:33
نعيب زماننا و ما لزماننا عيب سوانا
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9
5 - المجيب السبت 21 أبريل 2018 - 22:45
اعتقد ان التذمر او التلذذ باحاسيس النوستالجيا والحنين للماضي ينتج الاسف او اللوم الغير الموضوعي والغير البناء. فليس في نبرة التباكي عن المفقود منفعة عندما نقول كيف كنا البارحة وكيف صرنا، انما المفيد هو ان نعترف لانفسنا كيف نحن عليه اليوم، ونهدف قولا وفعلا كي نكون احسن في المستقبل. فنظريا، لا شيئ يمنع المغاربة من ان يغيروا قدرهم بقدر افضل منه، اللهم الا اذا استهوتهم سهولة التنصل من المسؤولية والهروب من الواقع كما جرت العادة.
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6
6 - هشام السبت 21 أبريل 2018 - 22:49
للأسف الشديد...انعدمت الأخلاق و المبادىء الإنسانية في هذا الزمن الرديء و لكن مايزال الخير فلنكن متفائلين.
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7
7 - FARHAT السبت 21 أبريل 2018 - 23:31
تقدم وازدهار في البنية التحتية من طرق وتكنولوجيا وتأخر في الأخلاق وانحلال الأخلاق
واختفاء الاحترام والتقدير وانتشار الرذيلة وانعدام الحياء .نعم كل شيء موجود انعدام الوقار اللهم نبه اجيالنا واحفظنا واحفظ أمتنا العربية والإسلامية من التطرف والانحلال
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2
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