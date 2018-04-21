24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/04/2018
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:46
|13:31
|17:07
|20:08
|21:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- غلاب يتراجع عن الترشح لرئاسة "برلمان الاستقلال"
- بوعرفة وبرلمان البام
- "عين بورجة": بوعشرين يستفيد من جميع الحقوق
- تركيا تسعى إلى دخل قومي بتريليونَي دولار
- صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)
مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)
المغرب يطمح إلى تسويق 200 منتج محلي في الأسواق العالمية (5.00)
- شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن - (143)
- "حمى الجنس" تصيب مجموعات نسائية مغربية على "فيسبوك" - (128)
- المغرب يرفض تدخل وزير خارجية هولندا في قضية "حراك الريف" - (92)
- رصيف الصحافة: تمور إسرائيل تتسلل إلى موائد المغاربة في رمضان - (86)
- طفل مصاب بشلل دماغي يحصل على موعد طبي بعد عام ونصف - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة بين الماضي والحاضر
السبت 21 أبريل 2018 - 21:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ahmed casa السبت 21 أبريل 2018 - 21:30
زمان التمانينات والتسعينات الله علي زمان احن الي خبز أمي وقهوة أمي احن وأشتاق الي تلك الأيام ايام الإخوة والحب والحنان والعطف والاحترام والتضامن والجيران والاسرة وزمان البركة والخير الصغير يحترم الكبير وصلة الرحيم ياريت كن الوالدين رباو هاد الجيل عَل داك الزمان كلشي من التربية
2 - التربية السبت 21 أبريل 2018 - 21:41
ناس نتاع داك زمان هوما لي ولدو و رباو ناس نتاع هاد زمان
3 - محب الإختصار السبت 21 أبريل 2018 - 22:17
الزمان كأهْلِهِ وأهْلُهُ كما ترى سيْرُنا بسَيْرهم وسيرهم إلى الورا،
5 - المجيب السبت 21 أبريل 2018 - 22:45
اعتقد ان التذمر او التلذذ باحاسيس النوستالجيا والحنين للماضي ينتج الاسف او اللوم الغير الموضوعي والغير البناء. فليس في نبرة التباكي عن المفقود منفعة عندما نقول كيف كنا البارحة وكيف صرنا، انما المفيد هو ان نعترف لانفسنا كيف نحن عليه اليوم، ونهدف قولا وفعلا كي نكون احسن في المستقبل. فنظريا، لا شيئ يمنع المغاربة من ان يغيروا قدرهم بقدر افضل منه، اللهم الا اذا استهوتهم سهولة التنصل من المسؤولية والهروب من الواقع كما جرت العادة.
6 - هشام السبت 21 أبريل 2018 - 22:49
للأسف الشديد...انعدمت الأخلاق و المبادىء الإنسانية في هذا الزمن الرديء و لكن مايزال الخير فلنكن متفائلين.
7 - FARHAT السبت 21 أبريل 2018 - 23:31
تقدم وازدهار في البنية التحتية من طرق وتكنولوجيا وتأخر في الأخلاق وانحلال الأخلاق
واختفاء الاحترام والتقدير وانتشار الرذيلة وانعدام الحياء .نعم كل شيء موجود انعدام الوقار اللهم نبه اجيالنا واحفظنا واحفظ أمتنا العربية والإسلامية من التطرف والانحلال
واختفاء الاحترام والتقدير وانتشار الرذيلة وانعدام الحياء .نعم كل شيء موجود انعدام الوقار اللهم نبه اجيالنا واحفظنا واحفظ أمتنا العربية والإسلامية من التطرف والانحلال
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7